Оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под Лебединским

Потерь среди украинских военных нет.

Оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под Лебединским
Фото: стоп-кадр видео

С начала суток 13 марта и по состоянию на 12:30 роSSийские оккупационные войска на Донбассе один раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Они применили минометы против защитников Лебединского, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"С утра роSSийско-оккупационные войска из миномета калибра 82 мм обстреляли защитников Лебединского. На позициях подразделений Объединенных сил разорвались 11 мин", - говорится в сообщении министерства.

Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

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