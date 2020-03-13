КОГА зарегистрировала уставы шести религиозных общин на Киевщине

КОГА зарегистрировала уставы шести религиозных общин на Киевщине

Киевская ОГА зарегистрировала уставы шести религиозных организаций православного и исламского вероисповедания на Киевщине. Одна религиозная община перешла из подчинения Украинской православной церкви Киевского патриархата в Православную Церковь Украины. 

Об этом KV стало известно из распоряжения № 126 экс-губернатора КОГА Алексея Чернышова от 4 марта. 

“Зарегистрировать Устав религиозной организации “Религиозная община приход в честь Успения Божией Матери Переяславско-Вишневской Епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) села Морозовка Барышевского района Киевской области”, – говорится в документе.

Согласно распоряжению, КОГА зарегистрировала уставы еще пяти религиозных организаций. А именно приходы в честь: Всех Святых Бориспольской епархии УПЦ в селе Туровка Згуровского района, Преподобного Лаврентия Черниговского Бориспольской епархии УПЦ в селе Погребы Броварского района, Иконы Божьей Матери “Отрада и утешение” Киевской епархии УПЦ Петропавловская в селе Борщаговка Киево-Святошинского района. А еще – устав религиозной общины мусульман “Ислам” в городе Буча.

Также областная администрация утвердила новую редакцию устава религиозной общины Приход Преображения Господня Киевской епархии, расположенной в селе Великая Бугаевка Васильковского района. 

В обосновании перерегистрации указываются внесение изменений и дополнений в устав, а также переименование прихода с “Украинской Православной Церкви Киевского патриархата” в “Украинскую Православную Церковь (Православной Церкви Украины)”.

Напомним, приходы 22 храмов на Киевщине решили переименовать свои общины и перерегистрировать уставы из Киевского Патриархата в подчинение Православной Церкви Украины. Наиболее активно осуществляется регистрация  религиозных общин в Кагарлыкском, Бориспольском, а также в Киево-Святошинском, Броварском и Вышгородском районах области.

Фото: из открытых источников


Инна Михно, КиевВласть

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