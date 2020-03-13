Албания ввела трехдневный комендантский час из-за коронавируса

За нарушение гражданам грозит до 5 тыс. евро штрафа.

Албания ввела трехдневный комендантский час из-за коронавируса
Фото: demitsuria.livejournal.com

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил ряд чрезвычайных мер, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

Об этом сообщает Albanian Daily News.

Чрезвычайные меры включают запрет использования частных автомобилей и городского транспорта в восьми городах с пятницы 6 утра до полночи воскресенья. Единственные транспортные средства, которым разрешено ездить - это государственные машины, грузовые автомобили, которые перевозят еду и медпрепараты, а также автомобили скорой помощи.

Приостановлена работа торговых центров и магазинов кроме тех, которые продают продукты питания или медицинские товары. Закрыты большинство баров, кафе и ресторанов.

По всей стране установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы проверить, придерживаются ли люди требования самоизоляции. За нарушение условий карантина граждан ждет штраф в размере 5 тыс. евро.

"Я извиняюсь 1000 раз, но эту войну нельзя выиграть иначе", - написал Эди Рама в фейсбуке.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 128 тыс. человек, 70 тыс. выздоровели.

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