Украина запрещает въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновения

В Горловке якобы зарегистрировали 12 случаев коронавируса.

Украина запрещает въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновения
Фото: Пресс-служба Кабмина

Из-за объявленного в Украине карантина в связи с коронавирусом, страна запрещает въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам, однако украинцы, которые возвращаются домой, на материковую часть Украины, смогут проехать. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании Кабмина.

При этом список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе еще согласовывается.

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска на линии столкновения и мы предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля. Сейчас мы имеем информацию предварительно о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке. Поэтому мы должны сделать контроль", - заявил Аваков.

Он пояснил, что жители Украины с регистрацией, например, в Горолвке во время карантина не сможет попасть на свободную территорию.

По его словам, пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать. Он также уточнил, что не все пункты пропуска будут закрыты, их список будет согласовываться на заседании СНБО.

Напомним, сегодня, 13 марта Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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