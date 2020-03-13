Президент назначил экс-министра Соколовскую замглавы ОП, создав под нее отдельный департамент

Президент назначил экс-министра Соколовскую замглавы ОП, создав под нее отдельный департамент

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики в Кабмине Алексея Гончарука Юлию Соколовскую (на фото) заместителем руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Перед этим структуру ОП дополнили новым департаментом – социальной политики и здравоохранения.

Об этом KV стало известно из соответствующих указов президента.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", – сказано в президентском указе №78/2020.

Предыдущим указом (№77/2020) президент Владимир Зеленский “с целью повышения эффективности работы” ОП постановил внести изменения в структуру своего Офиса, дополнив ее департаментом социальной политики и здравоохранения. Руководителю аппарата ОП велено принять меры, вытекающие из этого. Как выглядит, новый департамент был создан специально, чтобы трудоустроить экс-министра соцполитики.

Юлия Соколовская родилась 12 апреля 1985 года. В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2016 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины. В разное время Соколовская работала начальником отдела социального сектора и финансирования здравоохранения министерства финансов, директором департамента расходов бюджета социальной сферы в министерстве экономического развития и торговли, начальником отдела стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина, была советником в министерстве финансов.

29 августа 2019 года Верховная Рада (ВР) поддержала кандидатуру Соколовской на должность министра социальной политики в составе Кабинета министров под руководством Алексея Гончарука. Это правительство парламент отправил в отставку 4 марта 2020 года. Новым премьер-министром в тот же день был назначен Денис Шмыгаль и новый Кабмин. Министром соцполитики стала Марина Лазебная, которая с мая 2013 по март 2014 года возглавляла Госслужбу занятости, а с августа по октябрь 2019 года руководила Государственной социальной службой.

Фото: Укринформ


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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