ТКГ в Минске решила усадить за стол переговоров представителей официального Киева и сепаратистов ОРДЛО (документы)

ТКГ в Минске решила усадить за стол переговоров представителей официального Киева и сепаратистов ОРДЛО (документы)

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании органа, фиксирующего субъектность сепаратистов “ДНР” и “ЛНР”. В протоколе к решениям ТКГ от 11 марта с.г. говорится об учреждении Консультативного совета “для диалога” при участии представителей Украины, отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), РоSSии, Германии, Франции и ОБСЕ. 

Об этом KV стало известно из документов ТКГ, оказавшихся в распоряжении и опубликованных ZN.UA.

В протоколе от 11 марта с.г. отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета с участием представителей не только украинской власти, РоSSии и международных посредников, но и сепаратистов, будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. 

Согласно этих минских договоренностей, критерии и порядок назначения членов Консультативного совета определяются его участниками самостоятельно. 

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в решении ТКГ.

В совет решено ввести по 10 представителей от официального Киева и ОРДЛО. Они будут иметь право решающего голоса. Остальные участники (РФ, Германия, Франция, ОБСЕ) получат право совещательного голоса. 

И хотя решения Консультативного совета будут иметь “рекомендательный характер”, документ уже вызвал резкую критику, поскольку предоставляет сепаратистам субъектность в процессе мирного урегулирования – их усаживают на равных правах и в равном статусе с представителями украинской власти, от чего до сих пор официальный Киев категорически отказывался, настаивая не на внутреннем характере военного конфликта в Украине, а на факте вооруженной агрессии РоSSии.

Фото: Zik


Алексей Игнатьев, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Материал удаленМатериал удален
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
Переговоры в Минске продвинулись после участия в них Ермака и КозакаПереговоры в Минске продвинулись после участия в них Ермака и Козака
УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службыУГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы
Юлдашев восстановлен на должности прокурора Киева приказом РябошапкиЮлдашев восстановлен на должности прокурора Киева приказом Рябошапки
Разведка: РоSSия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирусРазведка: РоSSия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирус
Экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщено подозрение по "делам Майдана"Экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщено подозрение по "делам Майдана"
В прокуратуре Киева пропало около 300 тысяч арестованных долларов, - "Слідство.Інфо"В прокуратуре Киева пропало около 300 тысяч арестованных долларов, - "Слідство.Інфо"
Жителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропускаЖителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропуска
Кулеба счел возвращение послов и возобновление авиасообщения с Россией предмет переговоров ради деоккупацииКулеба счел возвращение послов и возобновление авиасообщения с Россией предмет переговоров ради деоккупации
Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика с медицинским оборудованиемКрасный Крест направил в ОРДЛО два грузовика с медицинским оборудованием
"Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга"Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга
Последние новости
Подгружаем последние новости