Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании органа, фиксирующего субъектность сепаратистов “ДНР” и “ЛНР”. В протоколе к решениям ТКГ от 11 марта с.г. говорится об учреждении Консультативного совета “для диалога” при участии представителей Украины, отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), РоSSии, Германии, Франции и ОБСЕ.

Об этом KV стало известно из документов ТКГ, оказавшихся в распоряжении и опубликованных ZN.UA.

В протоколе от 11 марта с.г. отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета с участием представителей не только украинской власти, РоSSии и международных посредников, но и сепаратистов, будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ , Франции и Германии.

Согласно этих минских договоренностей, критерии и порядок назначения членов Консультативного совета определяются его участниками самостоятельно.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в решении ТКГ.

В совет решено ввести по 10 представителей от официального Киева и ОРДЛО. Они будут иметь право решающего голоса. Остальные участники (РФ, Германия, Франция, ОБСЕ) получат право совещательного голоса.

И хотя решения Консультативного совета будут иметь “рекомендательный характер”, документ уже вызвал резкую критику, поскольку предоставляет сепаратистам субъектность в процессе мирного урегулирования – их усаживают на равных правах и в равном статусе с представителями украинской власти, от чего до сих пор официальный Киев категорически отказывался, настаивая не на внутреннем характере военного конфликта в Украине, а на факте вооруженной агрессии РоSSии.