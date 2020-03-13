Зеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавируса
Детали сообщат позже.
Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает РБК-Украина.
Детали заседания сообщат по его завершению.
"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сказала Мендель.
Она также отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.
Ранее сообщалось, что Украина уже закрыла авиасообщение по двум итальянским направлениям, на очереди - еще два.
Напомним, 12 марта Министерство здравоохранения сообщило о двух новых подтвержденных случая коронавируса в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.