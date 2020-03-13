Зеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавируса

Детали сообщат позже.

Зеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавируса
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает РБК-Украина.

Детали заседания сообщат по его завершению.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сказала Мендель.

Она также отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.

Ранее сообщалось, что Украина уже закрыла авиасообщение по двум итальянским направлениям, на очереди - еще два.

Напомним, 12 марта Министерство здравоохранения сообщило о двух новых подтвержденных случая коронавируса в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

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