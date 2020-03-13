В Черновицкой области ужесточили меры карантина после второго случая COVID-19

Будут закрыты спортзалы, бассейны, бани.

?В Черновицкой области ужесточили меры карантина после второго случая COVID-19
Сергей Осачук
Фото: facebook.com/cvODA

В Черновицкой области ужесточили меры карантина. Было принято решение закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и прочие подобные заведения.

Об этом на брифинге в Черновицкой ОГА сообщил глава области Сергей Осачук.

"Вчера поздно вечером заседала областная комиссия СЭБ и ЧС, где мы приняли ряд важных ограничительных мер, которые направлены на то, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде. Эти ограничительные меры, которые действуют, как вы знаете, в учебных заведениях, мы усиливаем. В том числе для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. И просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланирован семейный праздник, день рождения, детские, другие, - воздержаться от таких форматов. Обязательно станет лучше и обязательно сможете еще отпраздновать", - сказал Осачук.

Глава ОГА подчеркнул, что это вынужденные меры профилактики и заверил, что власти не преследуют цели навредить бизнесу.

Напомним, что Черновицкая область первой в Украине ввела карантин по коронавирусу после того, как 3 марта в регионе подтвердили первый случай болезни COVID-19.

12 марта подтвердился второй случай.

У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.

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