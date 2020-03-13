ВАКС избрал меру пресечения бывшей помощнице мэра Одессы

Подозреваемая до сих пор находится в розыске.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшей помощнице мэра Одессы, которая находится в розыске.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

"Вчера, 12 марта, следственная судья ВАКС выбрала мера пресечения бывшей помощнице городского головы Одессы в виде содержания под стражей. Экс-помощницу подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней со дня объявления решения.

Подозреваемая до сих пор находится в розыске.

Напомним, в конце января этого года НАБУ объявило экс-помощницу городского головы Одессы в розыск. Ее, вместе с группой лиц подозревают в завладении более 92 млн гривен из городского бюджета. По версии следствия, подозреваемые купили помещение завода "Краян" по вдвое завышенной цене.