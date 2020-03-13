Замначальника одного из управлений Минюста попался на взятке $20 тыс.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства юстиции, главу комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы в связи с подозрением в получении взятки.

Об этом говорится на сайте СБУ .

По версии следствия, он вместе с бывшим сотрудником министерства и руководителями двух киевских компаний требовали от фермера из Кировоградской области 75 тыс. долларов за назначение на должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона. Обеспечить назначение заговорщики обещали через связи бывшего чиновника Минюста, который позиционирует себя как "теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам".

Фото: СБУ

Кроме того, от фермера требовали дополнительной платы в размере 1 млн долларов. Участники аферы убеждали клиента, что он "отобьет" эти деньги после назначения путем сдачи в аренду земельных участков площадью более 3 тыс. га, принадлежащих сельхозпредприятию.

Требуемую сумму фигуранты дела согласились получать частями.

При передаче первой части в размере 20 тыс. долларов все четверо были задержаны: трое - на "горячем" во время получения денег, а организатор - в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Им инкриминируют по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал задержание, поблагодарив силовиков за выявление коррупции.

"Надо быть клиническим... мужчиной, чтобы сразу после прошлой новости (и поста) об аресте чиновника ГУИС, все-таки требовать взятку.Но сегодня [якобы / есть подозрение / вероятно] отличился один из заместителей начальника управления Минюста, который вместе с тремя пособниками [якобы / есть подозрение / вероятно] требовал взятку за передачу в пользование земельного участка (через обещание назначения нужного руководителя государственного предприятия в сфере уголовно-исполнительной службы). Земельный участок немаленький и деньги такие же - около 1 млн долл. США . Передавали правда только первую часть в размере 20 тыс. долл." - написал Малюська в фейсбуке.

Он добавил, что должность пойманного чиновника была незначительной и не позволяла влиять на назначение, поэтому он предположил, что эта схема могла быть обычным мошенничеством и обманом.