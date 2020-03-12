Вакарчук заявил, что не уходит из политики

"Не слушайте всяких провокаторов. Я только начинаю".

Вакарчук заявил, что не уходит из политики
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Народный депутат Святослав Вакарчук заявил, что не собирается уходить из политики после сложения полномочий председателя партии "Голос".

"Не слушайте всяких провокаторов, которые рассказывают, что я иду из политики. Я только начинаю", - заявил он 12 марта в эфире телеканала НТА.

По его словам, он решил отказаться от активной партийной деятельности, чтобы иметь больше времени на то, "чтобы объединять и развивать".

"С разных сторон начинается наступление на украинскую государственность. Поэтому всем нужно объединяться и показать, что мы едины перед врагом, а не думать о выборах. Это и есть моя основная задача сейчас. Хочу сплачивать всех, потому что нам надо останавливать врага", - сказал Святослав Вакарчук.

Напомним, в 2007 году на внеочередных выборах в Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

В сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов "менять страну", намекнув на возвращенин в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. В то же время он пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

В мае 2019 года Вакарчук создал партию "Голос" для участия в парламентских выборах и прошел с ней в Верховную Раду, а уже в марте следующего года передал руководство в ней депутату Кире Рудик.

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