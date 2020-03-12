Вакарчук заявил, что не уходит из политики

Народный депутат Святослав Вакарчук заявил, что не собирается уходить из политики после сложения полномочий председателя партии "Голос".

"Не слушайте всяких провокаторов, которые рассказывают, что я иду из политики. Я только начинаю", - заявил он 12 марта в эфире телеканала НТА.

По его словам, он решил отказаться от активной партийной деятельности, чтобы иметь больше времени на то, "чтобы объединять и развивать".

"С разных сторон начинается наступление на украинскую государственность. Поэтому всем нужно объединяться и показать, что мы едины перед врагом, а не думать о выборах. Это и есть моя основная задача сейчас. Хочу сплачивать всех, потому что нам надо останавливать врага", - сказал Святослав Вакарчук.

Напомним, в 2007 году на внеочередных выборах в Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

В сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов "менять страну", намекнув на возвращенин в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. В то же время он пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

В мае 2019 года Вакарчук создал партию "Голос" для участия в парламентских выборах и прошел с ней в Верховную Раду, а уже в марте следующего года передал руководство в ней депутату Кире Рудик.