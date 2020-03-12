Только политически поинформированные граждане смогут проголосовать и за список партии, и за кандидата, - Айвазовская

"Избирателя толкают на пролонгацию традиции голосования за политический бренд"

Только политически поинформированные граждане смогут проголосовать и за список партии, и за кандидата, - Айвазовская
Фото: Макс Требухов

Учитывая форму бюллетеня, наибольшее количество избирателей на следующих парламентских выборах проголосует за весь список партий, а не за конкретного кандидата из этого списка. Об этом заявила заявила координаторка Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в интервью LB.ua.

"Форма избирательного бюллетеня, определенная в (Избирательном - LB.ua) кодексе, будет выглядеть таким образом, что только эксперты или политически поинформированные граждане смогут проголосовать и за список политической партии, и за кандидата. Почему? Потому что бюллетень будет достаточно большим и сложным", - сказала она.

"Избиратели будут ставить "галочку" напротив определенной партии, то есть проголосуют за список в целом, а если захотят предоставить преференции конкретному кандидату, то нужно будет спуститься вниз бюллетеня, найти отдельный квадратик и вписать номер этого кандидата. Очевидно, наибольшее количество избирателей поставит "галочку" только напротив всего списка", - отметила Айвазовская, добавив, что "это была цена компромисса между парламентскими группами ради голосования за кодекс в целом".

По словам Айвазовской, открытые списки в Избирательном кодексе "не настолько открыты, как ожидало общество, экспертная среда и, очевидно, президент".

"В его (президента - LB.ua) вето среди прочего было четко зафиксировано, что избирательная система должна быть более открытой. Но народные депутаты сделали ее еще более закрытой. Вместо десяти они закрепили девять мандатов (в Избирательном кодексе, принятом предыдущим созывом парламента, было закреплено 10 мест в списке партий, - LB.ua), что получат в первую очередь представительство в парламенте", - рассказала она.

"Хочу также обратить ваше внимание, что в кодексе появилась норма о 25% голосов от веса мандата - избирательная квота, которую нужно набрать персонально кандидату в региональном округе, чтобы начать двигаться по этому списку. То есть это такой внутренний барьер. К примеру, если на последних парламентских выборах квота была чуть больше 28 тыс, то в региональном округе кандидату нужно набрать не менее семи тысяч, чтобы просто иметь возможность переместиться выше по рейтингу. А количество кандидатов в региональном списке может быть довольно большое", - сказала Айвазовская.

"Таким образом, избирателя по сути толкают на пролонгацию традиции голосования за политический бренд, а не за кандидатов в списке", - добавила она.

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