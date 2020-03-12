Во Франции решили закрыть школы и детсады на карантин

В стране от коронавируса умерли уже больше 60 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с понедельника, 16 марта, в стране закрываются на карантин школы и детские сады.

Об этом пишет France24.

В своем обращении Макрон отметил, что эпидемия коронавируса во Франции, хоть и унесла уже жизни 61 человека, только набирает обороты. По его словам, это самый большой вызов для системы здравоохранения Франции за последнее столетие.

Президент Франции попросил людей пожилого возраста и людей с хроническими болезнями как можно больше оставаться дома. Он также призвал работодателей разрешить сотрудникам работать из дому.

Макрон заверил, что общественный транспорт продолжит работать, но попросил использовать его только в случае крайней необходимости.

Президент Франции также призвал отказаться от рукопожатий и тем более поцелуев при встрече.

Он не исключил возможность закрытия границ Франции "в координации с Евросоюзом ".

Напомним, что Франция входит в число наиболее пострадавших от коронавируса стран.