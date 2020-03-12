До 3 апреля в Раду будут пускать только работников Аппарата, нардепов и их помощников

В парламенте вводят ограничительные меры из-за коронавируса.

До 3 апреля в Раду будут пускать только работников Аппарата, нардепов и их помощников
Фото: focus.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков распорядился принять дополнительные меры для предупреждения распространения коронавируса.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, которое опубликовала в фейсбуке депутат Рады VIII созыва Ольга Червакова.

Согласно документу, до 3 апреля в парламент будут пускать только работников Аппарата, нардепов и их помощников. Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседание комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции.

Личный прием граждан также приостанавливается до 3 апреля.

Также отменяются все служебные командировки нардепов и работников Аппарата. А международные контакты будут осуществляться путем телефонной или видеоконференции.

Аккредитованных журналистов будут пропускать исключительно в пресс-центр на третьем этаже.

Фото: facebook.com/chervakova
Фото: facebook.com/chervakova

Напомним, ранее Разумков уже поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий в Раде из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Однако, в его предыдущем распоряжении о запрете посещать парламент журналистам не говорилось.

С 12 марта в Украине объявлен карантин, который предусматривает запрет посещения всех учебных заведений - от дошкольных до последипломных - независимо от формы собственности и сферы управления.

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