Нардеп Василевская-Смаглюк просит Шмыгаля вернуть журналистов на заседания правительства

Нардеп Василевская-Смаглюк просит Шмыгаля вернуть журналистов на заседания правительства

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва Ольга Василевская-Смаглюк (фракция “Слуги народа”) обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой возобновить свободный доступ журналистов на заседания Кабинета министров.

Об этом KV стало известно из сообщения народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк на странице в соцсети Facebook.

Народный депутат сообщила, что направила премьер-министру депутатское обращение с просьбой о возобновлении свободного доступа журналистов к открытой части заседаний украинского правительства.

Ольга-Василевская-Смаглюк также опубликовала фотокопию своего обращения к Денису Шмыгалю. Как нардеп отметила в обращении, предыдущим правительством с самого начала его работы было принято решение, что заседания Кабмина должны проходить “за закрытыми дверями” – без доступа на них представителей средств массовой информации. 

По мнению Василевской-Смаглюк, такое решение было непонятным и не отвечающим демократическим принципам. Нардеп считает, что закрытие заседаний правительства для журналистов ставит под сомнение профессионализм, порядочность и прозрачность его работы.

Парламентарий попросила премьер-министра пересмотреть практику недопуска журналистов на заседания Кабмина и возобновить свободный доступ для представителей прессы.

Напомним, 4 марта Украина получила нового главу правительства – им стал Денис Шмыгаль, ранее занимавший пост вице-премьера – министра развития общин и территорий.

Фото: коллаж KV


Игорь Бровко, КиевВласть

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