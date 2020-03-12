ОАСК приостановил решение Киевсовета о юбилеях деятелей ОУН-УПА

Суд согласился с заявлением Портнова.

ОАСК приостановил решение Киевсовета о юбилеях деятелей ОУН-УПА
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление экс-главы Администрации президента Андрея Портнова об обеспечении иска и приостановил решение Киевсовета о чествовании исторических личностей Украины, связанных с УНР и ОУН-УПА.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"ОАСК считает обоснованным требование Портнова о приостановлении действия данного решения (в части), учитывая имеющиеся признаки очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого решения", - говорится в сообщении.

В то же время, в постановлении суда отмечается, что в данном случае применение мер обеспечения административного иска направлено "исключительно на сохранение существующего положения до рассмотрения дела по существу заявленных требований, установления их обоснованности".

Решение Киевсовета "О праздновании на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2020 году" приостановлено в части, которая касается юбилеев Ивана Полтавца-Остряницы, Василия Левковича, Уласа Самчука, Василия Сидора, Владимира Кубийовича, Василия Галасы, Андрея Мельника.

Напомним, 3 декабря прошлого года Верховная Рада тоже приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев.

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