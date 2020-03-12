Нацкорпус обвинил Сивохо в госизмене и обратился в СБУ

Национальный корпус направил в Службу безопасности сообщение о совершении государственной измены советником секретаря Службы национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".

Нацкорпус обвинил Сивохо в госизмене и обратился в СБУ
Фото: стоп-кадр из свидео

Об этом говорится в заявлении на сайте Нацкорпуса.

"Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия - «понимание со второй стороной гражданского конфликта наДонбассе». Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной", - отмечается в заявлении.

В Нацкорпусе подчеркнули, что, согласно законодательству, отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированной территорией Украины, на которой вооруженные формирования РоSSийской Федерации и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль".

"В связи с этим, любые попытки «налаживания диалога» с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины "по ст. 110, 111 УК", - отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня представители Нацкорпуса сорвали презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо. Они потребовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт. Потом произошла толкотня, во время которой Сивохо упал на пол.

Полиция задержала 15 человек, участвовавших в потасовке.

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