В Каховке намерены создать Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что на основе памятника "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области планируется создание Музея монументальной пропаганды советского тоталитарного режима. Сейчас ведомство определяет состав рабочей группы. Об этом глава Института нацпамяти заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Все идет к концепции музея. Конечно, с большим скрипом, потому что там есть часть людей, преимущественно пожилого возраста, которые очень ностальгируют по Ленину и очень волнуются за Фрунзе. Но несмотря на то, что они не очень воспринимают, есть поддержка инициативы со стороны председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева, главы районной администрации, мэрии, а также активистов", - сказал Дробович.

По его словам, недавно Институт нацпамяти получил предложения по составу рабочей группы, которая должна разработать эту концепцию. "Я надеюсь, что за весну мы эту концепцию выработаем и вынесем на общественное обсуждение. Если обобщить, то у меня сдержанный оптимизм в этом вопросе", - добавил глава ведомства.

Почему идею такого музея так и не реализовали в Киеве , Дробович отметил, что ключевой проблемой, по его мнению, является то, что исчез центр инициативы проекта.

"Сначала были активисты, которые вдохновили и зарядили представителей власти, но в какой-то момент центр инициативы исчез и, соответственно, многие не против, но нет силы, которая бы вдохновенно это продвигала. Институт готов стать таким центром, если мы увидим, что в регионе это не сработает", - отметил он.

Дробович подчеркнул, что Институт заинтересован, чтобы в первую очередь такой проект был воплощен в регионах, так как в Киеве и так очень много достопримечательностей. "Если же в регионах никто не будет готов воспринять эту инициативу и поставить ее на системный порядок, тогда мы будем обращаться в Киевскую администрацию, Государственное управление делами, ВДНХ, чтобы сделать музей там", - добавил Дробович.

По его словам, сейчас ведомство работает над общей концепцией различных музеев, таких, как музея советского тоталитарного искусства, музея советской политической символики, музея советского быта и музея деятельности советских силовых органов.

"После того, будем видеть, что делать дальше, или предоставить эту рамку органам местного самоуправления, или просить у министерства бюджеты на следующий год для этих музеев", - добавил глава Института нацпамяти.

Напомним, в январе Институт национальной памяти требовал снести в Каховке монумент "Легендарная тачанка" открытый в октябре 1967 года в рамках закона о декоммунизации. Однако через пару дней ведомство передумало сносить монумент.