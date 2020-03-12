Директор "Укрпочты" решил не подаваться на главу "Укрзализныци"

Смелянский не хочет работать с командой, которую не может назначить.

Директор "Укрпочты" решил не подаваться на главу "Укрзализныци"
Фото: theinsider.ua

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский решил не участвовать в конкурсе на должность председателя председателя "Укрзализныци".

Об этом рассказал журналистам в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я не подавал документы на конкурс. И не буду подавать. У меня есть определенная точка зрения на то, как нужно делать реформу в "Укрзализныце", но она не совпадает с тем конкурсом, который сейчас проводится", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, председатель правления "Укрзализныци" не имеет возможности менять правление компании, но при этом несет ответственность за деятельность всей компании.

"У главы правления "Укрзализныци" сейчас нет возможности менять состав правления. Это задача наблюдательного совета", - отметил он, подчеркнув, что считает необходимым для главы компании иметь возможность полностью сформировать свою команду для того, чтобы сделать ее максимально эффективной.

Смелянский заявил, что придя работать в "Укрпочту" самостоятельно поменял большинство руководителей в компании, вследствие чего ему удалось сделать ее намного более профессиональной и получить признание на мировой арене – в том числе получить несколько престижных международных почтовых наград.

Напомним, что должность главы правления "Укрзализныци" стала вакантной в конце января 2020 года после увольнения Евгения Кравцова. С 5 февраля компанией временно руководит его заместитель Желько Марчек.

11 февраля был объявлен конкурс на главу правления компании "Укрзализныци". Смелянского считали одним из вероятных кандидатов на эту должность.

Контракт Смелянского в "Укрпочте" действует до 30 июня 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Материал удаленМатериал удален
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - ЧумакМы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - Чумак
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский предлагает Раде назначать главу СБУ на шесть летЗеленский предлагает Раде назначать главу СБУ на шесть лет
УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службыУГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавирусаКабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
В Черновицкой области решили запретить массовые мероприятия и ввести карантин из-за коронавируса (обновлено)В Черновицкой области решили запретить массовые мероприятия и ввести карантин из-за коронавируса (обновлено)
Экс-начальнику следственного управления ГПУ Щербине разрешили снять электронный браслетЭкс-начальнику следственного управления ГПУ Щербине разрешили снять электронный браслет
Высший совет правосудия разрешил содержание под арестом главы Владимирецкого райсуда ЗакревскогоВысший совет правосудия разрешил содержание под арестом главы Владимирецкого райсуда Закревского
"Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга"Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга
Кабмин назначил главу ГосэтнополитикиКабмин назначил главу Госэтнополитики
Определился победитель конкурса на пост директора Национального музея историиОпределился победитель конкурса на пост директора Национального музея истории
Последние новости
Подгружаем последние новости