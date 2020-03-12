Зеленский предлагает Раде назначать главу СБУ на шесть лет

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде установить, что срок полномочий главы Службы безопасности Украины составляет шесть лет.

Об этом говорится в законопроекте №3196 "О внесении изменений в Закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины", зарегистрированном в Раде 10 марта, передают "Українські новини".

Как сообщалось, Зеленский предлагает парламенту принять новую редакцию закона. В частности, - установить срок полномочий, на который назначается глава ведомства. В действующем законе такая норма отсутствует.

Также законопроектом предлагается конкретизировать ряд понятий относительно деятельности Службы безопасности.

Кроме того, предлагается сократить общее количество сотрудников СБУ с 27 тыс. до 15 тыс. человек, к 2027 году. В частности, с 1 января 2021 предлагается установить предельную численность в 25 000 человек; с 1 января 2022 - 23 000 человек; с 1 января 2023 - 21 000 человек; с 1 января 2024 - 19 500 человек; с 1 января 2025 - 18 000 человек; с 1 января 2026 - 16 500 человек; с 1 января 2027 - 15 000 человек.

Таким образом, к 2027 году предлагается сократить численность сотрудников СБУ на 44,4%.

Также законопроектом вводится специальное звание - мастер-сержант -вместо прапорщика.