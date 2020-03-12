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2020-03-12
На блокпосту в Луганской области задержали автомобиль с арсеналом оружия
Нашли три РПГ, несколько пулеметов и большое количество патронов.
Сотрудники луганской полиции вместе с СБУ предотвратили попытку вывоза из области крупного арсенала оружия и боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
В микроавтобусе Volkswagen Transporter, который 12 марта остановили на блокпосту между Лисичанском и Бахмутом, нашли три РПГ-7, пулемет Калашникова танковый, пулемет "Утес", пять ручных пулеметов Калашникова, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и больше 1000 патронов калибра 5,45 мм.
Фото: lg.npu.gov.ua
Фото: lg.npu.gov.ua
В автомобиле ехали четверо человек, назвавшихся членами благотворительной волонтерской организации.
Происхождение оружие предстоит выяснить, как и цель его перевозки.