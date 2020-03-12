В Одессе перед собранием ОПЗЖ произошли потасовки

На мероприятии должны принять решение о выдвижении кандидатуры мэра города.

В Одессе перед собранием ОПЗЖ произошли потасовки
Фото: dumskaya.net

В Одессе активисты патриотических организаций пытались ворваться в гостиницу "Бристоль", где должна пройти конференция партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Об этом сообщает "Думская".

Ожидается, что на конференции должны принять решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича. Ранее другое крыло "оппо" (Левочкина-Бойко) заявило, что баллотироваться будет экс-губернатор Одесской области Николай Скорик.

Между активистами и сторонниками ОПЗЖ (мужчинами спортивной внешности) периодически происходят потасовки. Кто-то распылил слезоточивый газ. Дерущиеся помяли капот припаркованной машины.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Полиция пытаются разделить стороны и не допустить эскалации конфликта.

Напомним, ранее в Харькове на входе в офис ОПЗЖ повесили гранату.

10 марта глава политсовета партии "ОПЗЖ", народный депутат Украины Виктор Медведчук в Москве провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Верховная Рада заявила, что поездка Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой в Москву была частным визитом.

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