Минифраструктуры рассматривает возможность ограничить авиасообщение с Германией и Францией

Ограничения могут быть введены по аналогии с авиаперелетами в Италию, Израиль и Китай.

Минифраструктуры рассматривает возможность ограничить авиасообщение с Германией и Францией
Фото: mtu.gov.ua

В Министерство инфраструктуры рассматривает возможность ограничения авиасообщений с Германией и Францией. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге, передает "Укринформ".

"Мы сегодня будем собираться с авиаперевозчиками. Сейчас рассматривается возможность ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - заявил министр.

Он также отметил, что такие ограничения могут быть введены по аналогии с авиаперелетами в Италию, Израиль и Китай.

Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о сокращении полетов в Италию, Израиль и Турцию. К примеру, рейс Киев - Венеция не будет выполняться минимум месяц - с 12 марта по 12 апреля. В то же время рейсы на вылет из Рима и Милана продолжатся с целью возвращения украинцев на родину.

Кроме того, авиакомпания SkyUp Airlines решила отложить запуск новых рейсов в Италию.

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