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2020-03-12
Красный Крест направил на Донбасс 137 тонн гумпомощи
Для жителей направили продуктовые и гигиенические наборы.
Фото: restoring-donbass.com
Международный Комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донбасса 137,5 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.
7 грузовиков проехали через КПВВ «Новотроицкое».
"Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В общем оформлен груз весом 137,5 тонны", - сказано в сообщении.
Напомним, 5 марта сообщалось, что Красный Крест направил на Донбасс два грузовика гумпомощи общим весом в 4,97 тонны с медицинским оборудованием.