Красный Крест направил на Донбасс 137 тонн гумпомощи

Для жителей направили продуктовые и гигиенические наборы.

Международный Комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донбасса 137,5 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

7 грузовиков проехали через КПВВ «Новотроицкое».

"Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В общем оформлен груз весом 137,5 тонны", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 марта сообщалось, что Красный Крест направил на Донбасс два грузовика гумпомощи общим весом в 4,97 тонны с медицинским оборудованием.