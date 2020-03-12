Трамп запретил въезд в США из Европы

Президент США объявил о запрете на въезд в США из Европы. Ограничения установлены сроком на 30 дней и вступают в силу в полночь пятницы. Запрет не распространяется на Великобританию и американцев, которые пройдут по прилёту необходимые досмотры в аэропортах. Также Трамп отметил, что ограничения касаются только передвижения людей, а масштабная торговля товарами и грузами останется на прежнем уровне.

Причиной беспрецедентного запрета Трамп назвал действия Евросоюза — по его словам, власти европейских стран недостаточно ответственно среагировали на распространяющийся коронавирус. «Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек», — сказал президент США . При этом Трамп отметил, что американские власти предприняли беспрецедентные меры по реагированию на распространение заболевания.

Он назвал это самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории. «Я уверен, что подобными жёсткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и в конечном итоге победим этот вирус», — заявил президент США . В Министерстве внутренней безопасности США отметили, что запрет касается граждан, посещавших Шенген за последние 14 дней перед прибытием в США .



