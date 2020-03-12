Трамп запретил въезд в США из Европы

Трамп запретил въезд в США из Европы

Президент США объявил о запрете на въезд в США из Европы. Ограничения установлены сроком на 30 дней и вступают в силу в полночь пятницы. Запрет не распространяется на Великобританию и американцев, которые пройдут по прилёту необходимые досмотры в аэропортах. Также Трамп отметил, что ограничения касаются только передвижения людей, а масштабная торговля товарами и грузами останется на прежнем уровне.

Причиной беспрецедентного запрета Трамп назвал действия Евросоюза — по его словам, власти европейских стран недостаточно ответственно среагировали на распространяющийся коронавирус. «Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек», — сказал президент США. При этом Трамп отметил, что американские власти предприняли беспрецедентные меры по реагированию на распространение заболевания.

Он назвал это самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории. «Я уверен, что подобными жёсткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и в конечном итоге победим этот вирус», — заявил президент США. В Министерстве внутренней безопасности США отметили, что запрет касается граждан, посещавших Шенген за последние 14 дней перед прибытием в США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Материал удаленМатериал удален
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - ЧумакМы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - Чумак
Блок рекламы


Похожие новости
Двое россиян приехали в Украину за американской визой и получили запрет на въезд на три годаДвое россиян приехали в Украину за американской визой и получили запрет на въезд на три года
Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии "Единая РоSSия"Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии "Единая РоSSия"
Нацсовет окончательно запретил трансляцию телеканала RTViНацсовет окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi
Израиль запретил въезд в страну туристам из ряда стран ЕС из-за коронавирусаИзраиль запретил въезд в страну туристам из ряда стран ЕС из-за коронавируса
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФВ Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
Жители соседних сел перекрыли два въезда во ЛьвовЖители соседних сел перекрыли два въезда во Львов
"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину роSSийской ведущей Варнаве"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину роSSийской ведущей Варнаве
Трамп продлил санкции против РоSSии из-за агрессии в УкраинеТрамп продлил санкции против РоSSии из-за агрессии в Украине
Жители Микулинцев устроили молебен на блок-посту на въезде в санаторий, чтобы не допустить размещения эвакуированных из УханяЖители Микулинцев устроили молебен на блок-посту на въезде в санаторий, чтобы не допустить размещения эвакуированных из Уханя
Жители пригорода Львова перекрыли въезд в местный госпиталь из-за слухов о размещении в нем украинцев из КитаяЖители пригорода Львова перекрыли въезд в местный госпиталь из-за слухов о размещении в нем украинцев из Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости