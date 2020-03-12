Виктор Ляшко о вспышке коронавируса: "Никакого алкоголя не должно быть в этот период"

Замминистра здравоохранения развенчал миф об алкогольной "профилактике" инфицирования.

Виктор Ляшко о вспышке коронавируса:
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил об опасности употребления алкоголя в период вспышки коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге, пишет "Украинская правда".

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет. Наоборот - никакого алкоголя не должно быть в этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что коронавирус вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков угнетает иммунную систему и организм становится более благоприятным для проникновения разных микроорганизмов и вирусов", - пояснил он.

Ляшко подчеркнул, что для предотвращения заболевания нужно придерживаться доказанных методов профилактики - мыть руки, не прикасаться грязными руками к слизистым, спать не менее семи часов и соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Также он рекомендовал часто употреблять фрукты и овощи.

Напомним, в Иране 36 человек скончались от отравления алкоголем в городе Авхаз из-за слухов о том, что алкоголь может предотвратить коронавирусную инфекцию.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Материал удаленМатериал удален
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - ЧумакМы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - Чумак
Блок рекламы


Похожие новости
Суд восстановил на должности люстрированного офицера СБУ и взыскал 2,5 млн за его увольнениеСуд восстановил на должности люстрированного офицера СБУ и взыскал 2,5 млн за его увольнение
В Киеве за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса будет грозить уголовная и административная ответственностьВ Киеве за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса будет грозить уголовная и административная ответственность
Конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавирусаКонференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавирусаКабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Правительство объявило карантин по всей стране из-за угрозы коронавирусаПравительство объявило карантин по всей стране из-за угрозы коронавируса
Создателя ProZorro уволили с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбыСоздателя ProZorro уволили с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбы
В штаб-квартире ООН ввели ограничения из-за коронавируса
Минздрав пока не видит оснований для ограничения массовых мероприятий из-за коронавирусаМинздрав пока не видит оснований для ограничения массовых мероприятий из-за коронавируса
Юлдашев восстановлен на должности прокурора Киева приказом РябошапкиЮлдашев восстановлен на должности прокурора Киева приказом Рябошапки
В Виннице УПЦ МП повела крестый ход против коронавирусаВ Виннице УПЦ МП повела крестый ход против коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости