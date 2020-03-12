Всем входящим в здание Киевсовета измеряют температуру (фото)
На входе в здание Киевсовета всем посетителям медработник производит измерение температуры тела специальным прибором. Известно, что на сегодня запланировано заседание Киевсовета.
Об этом
“Сегодня сессия Киевского городского совета! На входе встречают и проверяют!”, – написал депутат.
Также о прохождении процедуры измерения температуры на своей Facebook-странице
Напомним, что в Киеве с 12 марта временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных, спортивных школах и др. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Ограничения будут действовать предварительно до конца марта.
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Фото: Facebook-страницы депутатов