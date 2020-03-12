Дробович хочет расширить полномочия Института нацпамяти в будущем

Глава ведомства хочет в будущем иметь полномочия на расследования военных и старых преступлений.

Дробович хочет расширить полномочия Института нацпамяти в будущем
Антон Дробович
Фото: dialogs.org.ua

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что необходимо расширить полномочия ведомства в будущем. Об этом Дробович рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что есть такая необходимость. Но расширение полномочий предусматривает увеличение количества сотрудников, улучшение условий труда, соответственно это нужно обосновывать, потому что государство и граждане должны понимать, почему это делается. Здесь мы должны заслужить это доверие еще больше и тогда, опираясь на это доверие, просить об этом", - заявил он.

В частности, Дробович отметил, что Институт может выполнять больше функций, связанных с сохранением мест памяти, а также с формированием образовательного контента и содержания образования.

"Полномочия по расследованию каких-то старых преступлений. Например, польский Институт национальной памяти имеет следственные функции. Опять же, я не вижу такой необходимости прямо сейчас, но если говорить о расширении, то вот куда можно двигаться", - добавил Дробович.

Он пояснил, что в штате польского Института нацпамяти есть люди, которые имеют право досудебного следствия, и в некоторых вопросах это может быть очень полезно.

Кроме того, Дробович отметил, что было бы целесообразно создать в ведомстве отдельное подразделение, которое бы занималось координацией всех комиссий по реабилитации.

"Есть еще военные преступления, которые сейчас совершаются на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Институт уже частично документирует эти вещи, а также очень много документируют общественные активисты. В принципе УИНП мог бы стать такой точкой сбора, где были бы архивы и базы данных не только о преступлениях, которые фактически уже признаны преступлениями, но и в отношении тех фактов, которые могут быть истолкованы в международных юрисдикциях как системные и комплексные преступления РоSSии как страны оккупанта. Мы могли бы хранить память об этой войне, проводить базовые расследования или иметь полномочия на следственные действия", - подчеркнул Дробович.

Он отметил, что для этого требуется создание специального офиса при Институте, который бы это делал.

"И это не была какая-то абстрактная память, а очень конкретные вещи, которые бы имели судебную перспективу. Институт мог бы этим заниматься, но явно не с теми ограниченными условиями в плане помещения и штата, которые мы имеем сейчас. Но с соответствующим расширением штата мы могли бы выполнять эти функции, так как имеем такую экспертизу", - добавил глава ведомства.

Напомним, в Киеве на Троещине Институт нацпамяти планирует создать Архив репрессивных органов. Это должен быть самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе. Его стоимость составит 550 млн гривен.

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