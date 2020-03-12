Украина начала подготовку второго этапа эвакуации граждан из Китая

В Ухане находится 41 украинец.

Украина начала подготовку второго этапа эвакуации граждан из Китая
Фото: mvs.gov.ua

Украина начала подготовку второго этапа эвакуации украинцев из Китая. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас в Ухане находится 41 украинец, 10 изъявили желание эвакуироваться", - сообщил он.

Он призвал всех украинцев, которые находятся в городе Ухань и также хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае, которое формирует списки на эвакуацию.

Кулеба добавил, что украинка Анастасия Зинченко, которая не смогла вернуться домой из-за запрета на вывоз ее собаки, сможет оформить все необходимые документы для вывоза собаки в Пекине. Украинские дипломаты будут содействовать ей в поездке из Уханя в Пекин и в оформлении документов.

Напомним, Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. 5 марта всех эвакуированных выписали, никто из них не был болен коронавирусом.



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