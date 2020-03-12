Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро 11 марта задержали по подозрению в получении взятки начальника Западного межрегионального управления по вопросам выполнения уголовных наказаний и пробации, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Чиновнику вменяют получение взятки в размере около тысячи долларов.

Министр Денис Малюська сообщил, что Дзюдзь взял деньги в последний день перед увольнением.