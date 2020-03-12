Пристайко опроверг слова Сивохо о запрете на вступление в НАТО для стран с военным конфликтом

Юридических препятствий для Украины нет.

Пристайко опроверг слова Сивохо о запрете на вступление в НАТО для стран с военным конфликтом
Фото: Макс Левин

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции опроверг слова бывшего КВН-щика, советника главы СНБО Сергея Сивохо о том, что страны с продолжающимся военным конфликтом не могут вступить в НАТО.

"В основополагающих документах альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют", - говорится в заявлении Пристайко.

Он признал, что война на Донбассе усложняет вступление в НАТО, но только потому, что она уносит жизни людей, истощает Украину и задерживает ее развитие.

"На это и рассчитывает РоSSия, которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры. Яркий пример, как это работает - война в Грузии. Задача Украины сейчас - "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства", - подчеркнул Пристайко.

Он выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО - только вопрос времени, и политическое решение о ее присоединении будет зависеть только от внедрения военных и других реформ, уровня демократии и верховенства права.

Напомним, что с 2019 года курс на членство в Евросоюзе и НАТО прописан в Конституции Украины.

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