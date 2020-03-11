В Испании закрыли уголовное дело Фирташа

В Испании закрыли из-за нехватки доказательств уголовное дело Дмитрия Фирташа. Об этом пишет DW со ссылкой на El Confidencial.

Сообщается, что судебное следственное управление №21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное против Дмитрия Фирташа пять лет назад.

"Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019 года. Следствие исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого. Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и "членство в преступном сообществе", - пишет издание.