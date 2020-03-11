Минздрав закупил 90 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Поставки ожидаются в ближайшие дни.

Минздрав закупил 90 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

Министерство здравоохранения закупило 19,6 тыс. упаковок быстрых тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Этого количества достаточно для проверки больше 90 тысяч человек.

Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава.

Там сказано, что министерство закупает быстрые тесты на грипп A+B (их будут использовать для исключения этой болезни и перехода к тестированию на коронавирус), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследование непосредственно возле кровати больного.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко раньше сообщил, что экспресс-тесты поступят в Украину 15-16 марта.

При этом в Киеве они уже есть. Столица самостоятельно заказала 5 тысяч экспресс-тестов, из которых 1200 уже доставили.

Фото: kyivcity.gov.ua

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