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2020-03-11
Кабмин восстановил МинВОТ и переименовал его в Министерство реинтеграции
Эксперимент с объединением оказался неудачным.
Фото: Lb.ua
Кабинет министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два.
Об этом говорится в постановлении №212 от 11 марта.
Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов.
А существовавшее до сентября 2019 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий получило новое название - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных лиц.
Министром ветеранов 4 марта стал Сергей Бессараб, а министром реинтеграции - Алексей Резников.