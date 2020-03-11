МОН официально уведомило учебные заведения о карантине

Закрывают все садики, школы и вузы.

Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.

В обнародованном письме министерства говорится, что сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Объявленный правительством карантин предусматривает запрет посещения всех учебных заведений - от дошкольных до последипломных - независимо от формы собственности и сферы управления.

МОН рекомендует учебным заведениям: