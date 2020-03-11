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2020-03-11
МОН официально уведомило учебные заведения о карантине
Закрывают все садики, школы и вузы.
Фото: zn.ua
Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.
В обнародованном письме министерства говорится, что сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.
Объявленный правительством карантин предусматривает запрет посещения всех учебных заведений - от дошкольных до последипломных - независимо от формы собственности и сферы управления.
МОН рекомендует учебным заведениям:
- отказаться от проведения пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок;
- не направлять студентов и сотрудников в страны с высокой степенью риска заражения;
- распространять информацию о профилактике болезни COVID-19 и действиях в случае заражения;
- организовать занятия с помощью дистанционных технологий и решить, как догонять учебный план после нормализации эпидемической ситуации;
- перевести сотрудников на дистанционную работу;
- обеспечить профилактику болезни;
- выделить в общежитиях места для изоляции людей с признаками ОРВИ;
- выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
- ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз.