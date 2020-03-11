МОН официально уведомило учебные заведения о карантине

Закрывают все садики, школы и вузы.

МОН официально уведомило учебные заведения о карантине
Фото: zn.ua

Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.

В обнародованном письме министерства говорится, что сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Объявленный правительством карантин предусматривает запрет посещения всех учебных заведений - от дошкольных до последипломных - независимо от формы собственности и сферы управления.

МОН рекомендует учебным заведениям:

  • отказаться от проведения пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок;
  • не направлять студентов и сотрудников в страны с высокой степенью риска заражения;
  • распространять информацию о профилактике болезни COVID-19 и действиях в случае заражения;
  • организовать занятия с помощью дистанционных технологий и решить, как догонять учебный план после нормализации эпидемической ситуации;
  • перевести сотрудников на дистанционную работу;
  • обеспечить профилактику болезни;
  • выделить в общежитиях места для изоляции людей с признаками ОРВИ;
  • выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
  • ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз.

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