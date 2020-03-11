КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского

Решение пока не опубликовано.

Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции ряд положений закона о судебной реформе, авторства президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Закон (№193-IX) предусматривает сокращение судей Верховного Суда с 200 до 100 судей, прохождение ими повторного квалификационного оценивания для подтверждения занимаемой должности, создание Комиссии по вопросам этики и добропорядочности при ВСП, сокращение уровня судейского вознаграждения для судей ВС, ликвидация и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и т.д.

LB.ua подтвердили в КС, что решение принято. Полный текст решения КС будет опубликован завтра, 12 марта.