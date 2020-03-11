В Киеве арестовали россиянина, который воевал в Сирии
Мужчина уже был осужден на территории Украины за совершение разбоя.
Суд в Киеве арестовал на 30 суток гражданина РоSSии, который перебывал в международном розыске и учавствовал в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Киева.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10, суд применил временный арест сроком на 30 суток для гражданина РФ, который находится в международном розыске", - сказано в сообщении.
Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, россиянин находился в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии.
Мужчина уже был осужден на территории Украины за совершение разбоя. Иностранца задержали в Киеве. Он будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. Решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, сегодня, 11 марта прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту проведения ряда незаконных обысков в семи домовладениях крымских татар в оккупированном Бахчисарае. Уголовное производство открыто по факту нарушения неприкосновенности жилища.