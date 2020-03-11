В Киеве арестовали россиянина, который воевал в Сирии

Мужчина уже был осужден на территории Украины за совершение разбоя.

В Киеве арестовали россиянина, который воевал в Сирии
Фото: Сергей Нужненко

Суд в Киеве арестовал на 30 суток гражданина РоSSии, который перебывал в международном розыске и учавствовал в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10, суд применил временный арест сроком на 30 суток для гражданина РФ, который находится в международном розыске", - сказано в сообщении.

Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, россиянин находился в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии.

Мужчина уже был осужден на территории Украины за совершение разбоя. Иностранца задержали в Киеве. Он будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. Решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, сегодня, 11 марта прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту проведения ряда незаконных обысков в семи домовладениях крымских татар в оккупированном Бахчисарае. Уголовное производство открыто по факту нарушения неприкосновенности жилища.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Египет с июня вводит туристические визыЕгипет с июня вводит туристические визы
Материал удаленМатериал удален
Кабмин установил количество призывников на апрель-июньКабмин установил количество призывников на апрель-июнь
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса будет грозить уголовная и административная ответственностьВ Киеве за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса будет грозить уголовная и административная ответственность
Минобразования подготовило законопроект, который объединит колледжи с ПТУМинобразования подготовило законопроект, который объединит колледжи с ПТУ
В Киеве провели акцию солидарности с украинским КрымомВ Киеве провели акцию солидарности с украинским Крымом
В Марше женщин в Киеве приняли участие около двух тысяч человекВ Марше женщин в Киеве приняли участие около двух тысяч человек
Эрдоган и фюрер РФ договорились о прекращении огня в СирииЭрдоган и фюрер РФ договорились о прекращении огня в Сирии
На экстренном заседании Совбеза ООН РоSSию призвали прекратить военную операцию в СирииНа экстренном заседании Совбеза ООН РоSSию призвали прекратить военную операцию в Сирии
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
Украина выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военных в СирииУкраина выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военных в Сирии
В Киеве задержали мошенников, которые обещали должности глав ОГА в обмен на более $4 млнВ Киеве задержали мошенников, которые обещали должности глав ОГА в обмен на более $4 млн
Пограничники не пустили в Украину двух россиян, которые собирались читать в Киеве лекции о копирайтингеПограничники не пустили в Украину двух россиян, которые собирались читать в Киеве лекции о копирайтинге
Последние новости
Подгружаем последние новости