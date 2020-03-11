Шмыгаль о карантине: не хотим ждать "параболического роста" заражений

Правительство руководствуется принципом "лучше перебдеть, чем недобдеть".

Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что введение карантина в учебных заведениях и запрет на массовые мероприятия связано с желанием не допустить "параболического роста" заражений.

Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства.

"По поводу уровня мер, по поводу вопроса "преждевременно или непреждевременно" - это сбалансированное решение. Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе и мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, Германии, развитых экономики, странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост, мы хотим максимально защитить украинцев и Украину и как можно легче пройти этот период", - сообщил Шмыгаль.

Фото: Vox

"В отличие от других стран, которые начинали действовать слишком поздно, в этом случае лучше начинать немного раньше или вовремя", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль выразил надежду, что до лета эпидемия пойдет на спад и в будущем от нее появятся лекарства.

"Поэтому чем позже мы пустим этот вирус на территорию Украины, чем мягче и на более длительный период сможем растянуть массовое заражение [тем лучше]. На сегодня речь не идет, что нас минует эта эпидемия. В мире эпидемия развивается, в Украине зарегистрирован первый случай, что значит, что эпидемия физически в Украине. Вопрос в том, чтобы как можно мягче пройти этот период и максимальное количество граждан защитить от вируса"

По его словам, критически важную роль будет играть ответственность граждан.

"Правительство сделает все, что возможно. Параллельно говорим о самоорганизации населения", - сказал премьер.

Напомним, что в Украине пока что выявили только одного больного с коронавирусной инфекцией. Проверили около 40 человек.



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