"Европейская солидарность" требует от СБУ и ГБР реакции на визит депутатов "ОПЗЖ" в Москву

В партии призывают расследовать истинные намерения этих политиков.

"Европейская солидарность" требует от СБУ и ГБР реакции на визит депутатов "ОПЗЖ" в Москву
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" считает провокацией и публичным неуважением визит представителей "Оппозиционной платформы-"За жизнь" в Госдуму. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном сайте.

«Европейская Солидарность» расценивает эти действия как сознательную провокацию, публичное выражение неуважения ВСУ, семьям погибших и раненым, как подыгрывание агрессору и попытку отбелить его в глазах украинского общества. Мы выражаем свое неприятие политики ОПЗЖ и считаем, что прямые контакты с руководством страны-агрессора является предательством национальных интересов Украины", - говорится в заявлении.

В "ЕС" призвали к публичной реакции на визит депутатов в Москву.

"Мы ждем немедленной реакции Службы безопасности Украины и требуем от СБУ и ГБР немедленно начать расследование в отношении контактов представителей ОПЗЖ с роSSийской властью, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом «диалоге» с Москвой", - отметил в партии.

Напомним, Верховная Рада заявила, что поездка Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой в Москву, где они провели встречу с членами Госдумы РоSSийской Федерации, была частным визитом.

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