Минздрав не останавливает медреформу, - министр

Подготовка к внедрению второго этапа медреформы проходит в Минздраве уже сейчас.

Минздрав не останавливает медреформу, - министр
Фото: fakty.ua

Новое руководство Министерства здравоохранения не намерено останавливать медицинскую реформу. Об этом сообщил новый глава ведомства Илья Емец, передает пресс-служба Минздрава.

Более того, новые изменения в системе здравоохранения будут основываться на передовом международном опыте и будут учитывать интересы врачей и пациентов.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи. Очевидно, что модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик и чтобы новые механизмы заработали сразу, а украинцы не страдали от ожидания перемен", - подчеркнул Илья Емец.

По его словам, подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения проходит в Министерстве здравоохранения уже сейчас.

Напомним, 10 марта сообщалось, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, в пятницу, 13 марта, может рассмотреть вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.

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