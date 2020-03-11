Киев поручил департаменту образования организовать дистанционное обучение школьников и студентов

Киевская городская государственная администрация поручила департаменту образования и науки организовать дистанционное обучение школьников и студентов. Об этом сказано в протоколе решения КГГА.

"Организовать обучение с использованием возможностей дистанционного образования, интернет-ресурсов и так далее", - сказано в протоколе.

В общежитиях будут обустроены отдельные помещения для изоляции людей с признаками гриппа и ОРВИ.

Также запрещается проводить массовые мероприятия в общежитиях и допускать к университетам людей с подозрением на заболевание.

Также на пресс-конференции первый заместитель председателя КГГА Николай Паворозник отметил, что проводились переговоры с телеканалами с целью организации телеуроков для учеников. Департамент также принял решение перенести пробное внешнее независимое оценивание до окончания ограничительных мер.

Напомним, с 12 марта до 3 апреля в Украине вводится карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Ограничительные меры включает в себя закрытие учебных заведений; заперт массовых собраний более 200 человек (касается спортивных мероприятий, которые могут проходить без зрителей, а также культурных мероприятий); закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.