Адаптация ВСУ к стандартам НАТО является недостижимой целью в ближайшее время, - министр обороны

Главной задачей Минобороны должна быть максимальная способность ВСУ взаимодействовать с силами НАТО.

Адаптация ВСУ к стандартам НАТО является недостижимой целью в ближайшее время, - министр обороны
Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Адаптация Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО является пока недостижимой целью в ближайшее время. Об этом заявил новый министр обороны Андрей Таран, цитирует его пресс- служба ведомства.

По словам Тарана, приоритетом реформирования военной сферы является внедрение стандартов Альянса в ВСУ и максимальная способность ВС взаимодействовать с силами НАТО.

"Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель - максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса", - заявил он.

Напомним, глава МИД Венгрии заявил, что Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, пока права нацменьшинств в Украине не будут восстановлены. Речь идет о возможности венгерскому меньшинству Закарпатья получать образование в украинских школах на венгерском языке.

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