Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса

Заседания Верховной Рады оставили.

Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Фото: podrobnosti.ua

С 12 марта в Украине до 3 апреля вводится карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, информация также подтверждается на сайте Кабмина.

Карантин предусматривает: закрытие учебных заведений; запрещение массовых собраний более 200 человек (касается спортивных мероприятий, которые могут проходить без зрителей, а также культурных мероприятий; закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

"Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - отметила Сюмар.

"Заседание Верховной Рады оставили", - пошутила нардеп.

Сюмар также сообщила, что правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

"На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять где они есть...", - добавила нардеп.

Также до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, сообщается на сайте Кабмина.

"Предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели", - отмечается в сообщении.

Кроме того, было принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".

Напомним, в Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Кабмин объявит карантин на общенациональном уровне, а далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19, из которых одно было подтверждено (3 марта). Еще один образец находится на стадии исследования. 41 образец получил отрицательный результат.

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