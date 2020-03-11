Правительство объявило карантин по всей стране из-за угрозы коронавируса

Правительство объявило карантин по всей стране из-за угрозы коронавируса

Закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий с участием более 200 человек, мораторий на авиасообщение с другими странами. Такие ограничения сроком на три недели ввело украинское правительство. Причина – угроза коронавируса, который все ближе подступает к границам Украины. 

Об ограничительных мерах официальная информация об ограничительных мерах на правительственном портале.

“Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля”, – написала в социальной сети Facebook Виктория Сюмар, присутствовавшая на правительственном заседании.

По словам представительницы парламентской фракции “Европейская солидарность”, ограничительные меры, в частности, предусматривают:

закрытие учебных заведений;

запрещение массовых собраний более 200 человек, что касается и спортивных мероприятий и культурных мероприятий;

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также, по данным Виктории Сюмар, правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты. “На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что в наличии 15 млн штук. Осталось понять, где они есть”, – написала нардеп.

Как информировала KV, вчера, 10 марта в Киев поступили 1200 быстрых тестов для диагностики коронавируса. Ожидается, что до конца недели столица получит 5 тысяч таких тестов. Их распределят по 7 столичным больницам, которые определены как базовые для приема больных с подозрением на коронавирус.

С 12 марта в столице будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных, спортивных школах и др. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. 

“Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города”, – сообщил киевский градоначальник Виталий Кличко

Фото: правительственный портал


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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