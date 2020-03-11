Рада отмежевалась от московских встреч Медведчука и Рабиновича

Депутаты ОПЗЖ ездили как частные лица и не представляли Раду.

Поездка пророSSийских депутатов Верховной Рады в РоSSию и их встреча с представителями Государственной думы и президентом РоSSии Владимиром Путиным имела частный характер.

Об этом говорится на сайте парламента.

"Эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не согласовывалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в РоSSийской Федерации, командировки в аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", - сказано на сайте Рады.

"Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в РоSSийской Федерации и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", - сообщили в аппарате парламента.

Напомним, что глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук 10 марта в Москве провел встречу с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным и главой Госдумы Вячеславом Володиным.

Перед этим делегация ОПЗЖ в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провели встречу со членами Госдумы РоSSийской Федерации.

Нынешний состав Госдумы признан Верховной Радой нелегитимной.