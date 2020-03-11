Рада отмежевалась от московских встреч Медведчука и Рабиновича

Депутаты ОПЗЖ ездили как частные лица и не представляли Раду.

Рада отмежевалась от московских встреч Медведчука и Рабиновича
Фото: kremlin.ru

Поездка пророSSийских депутатов Верховной Рады в РоSSию и их встреча с представителями Государственной думы и президентом РоSSии Владимиром Путиным имела частный характер.

Об этом говорится на сайте парламента.

"Эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не согласовывалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в РоSSийской Федерации, командировки в аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", - сказано на сайте Рады.

"Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в РоSSийской Федерации и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", - сообщили в аппарате парламента.

Напомним, что глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук 10 марта в Москве провел встречу с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным и главой Госдумы Вячеславом Володиным.

Перед этим делегация ОПЗЖ в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провели встречу со членами Госдумы РоSSийской Федерации.

Нынешний состав Госдумы признан Верховной Радой нелегитимной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Египет с июня вводит туристические визыЕгипет с июня вводит туристические визы
Материал удаленМатериал удален
Кабмин установил количество призывников на апрель-июньКабмин установил количество призывников на апрель-июнь
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе в воскресенье погиб военный, еще шесть пострадалиНа Донбассе в воскресенье погиб военный, еще шесть пострадали
Нардеп от ОПЗЖ отправился на карантин из-за встречи с французом, зараженным коронавирусомНардеп от ОПЗЖ отправился на карантин из-за встречи с французом, зараженным коронавирусом
Нардеп из ОПЗЖ в конце февраля встречался с французским депутатом, госпитализированным с коронавирусомНардеп из ОПЗЖ в конце февраля встречался с французским депутатом, госпитализированным с коронавирусом
Рада объявила недоверие генпрокурору РябошапкеРада объявила недоверие генпрокурору Рябошапке
Рада проголосовала за досрочное разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующегоРада проголосовала за досрочное разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего
Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в УкраинуРада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину
Рада назначила министром обороны ТаранаРада назначила министром обороны Тарана
Рада утвердила состав Кабмина ШмыгаляРада утвердила состав Кабмина Шмыгаля
Рада назначила премьером Дениса ШмыгаляРада назначила премьером Дениса Шмыгаля
Рада уволила Гончарука и его правительство
Последние новости
Подгружаем последние новости