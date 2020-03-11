Создателя ProZorro уволили с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбы

Стародубцев успел поработать всего четыре месяца.

Создателя ProZorro уволили с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбы
Фото: Дмитрий Алексеенко

Кабинет министров 10 марта уволил руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы. Эту должность с ноября 2019 года занимал Александр Стародубцев, один из создателей электронной системы ProZorro.

Об этом говорится на сайте правительства.

Стародубцев готов был продолжить работу, но ему не позволили.

"Вчера решением правительства, меня уволили с должности председателя НАГС... Я был готов оставаться при поддержке предыдущего вектора на перезагрузку госслужбы, привлечение большого количества новых людей и введение западной модели менеджмента. О чем сказал новому министру КМУ. Он не был готов сразу сказать свое видение по этим вопросам, и собирался сообщить мне позже. Я так понимаю, тоже не успел", - прокомментировал свое увольнение Стародубцев в фейсбуке.

Он сообщил, что "это были очень крутые четыре месяца", хотя он лично рассчитывал на год.

"Я передаю дела заместителям, из которых мы сформировали отличную команду. Если будет быстро назначен новый председатель - готов сесть и рассказать всю логику, по которой мы движемся. Ну а я буду думать, что делать дальше", - написал Стародубцев.

Временно исполняющим главы НАГС стал первый заместитель Стародубцева Владимир Куприй.

Напомним, что Стародубцев возглавлял команду волонтеров, которые разработали концепцию реформы государственных закупок и новой IT-систему для тендеров. С марта 2015 года до августа 2017 года он возглавлял департамент государственных закупок Минэкономразвития Украины, после чего около года провел в Университете Стенфорда по программе Ukrainian Emerging Leaders.

НАГС - центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной службы.

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