Кулеба назвал репрессии против крымских татар в Бахчисарае "показательными"

Доказательная база нарушений РФ прав человека получит надлежащую оценку в мире.

Кулеба назвал репрессии против крымских татар в Бахчисарае "показательными"
Фото: Lb.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на сегодняшние незаконные обыски и задержания крымских татар в оккупированном Бахчисарае и назвал действия оккупантов «показательными». Об этом министр написал у себя в твиттере.

По его словам, Украина фиксирует все нарушения прав крымских татар со стороны РФ в оккупированном Крыму, а доказательная база нарушений РФ прав человека получит надлежащую оценку в мире.

"Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательна. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека возрастает и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира", - заявил Кулеба.

Напомним, в результате незаконных обысков ФСБ, задержаны пять человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – КР), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

По факту нарушения неприкосновенности жилища, прокуратура Крыма уже открыла уголовное производство.

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