Представительница Кабмина в Раде подала в отставку

Шуляк не смогла переключиться с Гончарука на Шмыгаля.

Фото: Макс Требухов

Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк подала в отставку.

Заявление на имя нового премьер-министра Дениса Шмыгаля она написала в среду, 11 марта.

Фото: facebook.com/el.shuliak

"Быстро "переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый. Новому правительству нужен коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел. С предыдущим составом мне удалось это сделать, ведь с Алексеем [Гончаруком] мы работали вместе задолго до его назначения. Несколько лет мы анализировали законотворческие процессы в Украине и совершенствовали их в команде Офиса эффективного регулирования. Именно поэтому в ноябре прошлого года я быстро "включилась" в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", - написала Шуляк в фейсбуке.

Напомним, что Шуляк была представительницей правительства в Верховной Раде с ноября 2019 года. Она была назначена на эту должность после отставки другого депутата Ирины Верещук.

4 марта 2020 года Верховная Рада уволила правительство Алексея Гончарука и назначила новый состав Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем.