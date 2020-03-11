ФСБ проводит обыски в домах крымских татар в Бахчисарае

Обыски проходят по-меньшей мере по семи адресам.

ФСБ проводит обыски в домах крымских татар в Бахчисарае
Фото: graty.me

Сотрудники ФСБ РоSSии проводят серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

Об этом "Гратам" сообщают активисты общественного объединения "Крымская солидарность".

Обыски проходят по-меньшей мере по семи адресам, в том числе в доме 25-летнего активиста Сейдамета Мустафаева, сотрудничающего с изданием "Грани.ру".

В 2017 году Мустафаев был арестован на 10 суток административного ареста по обвинению в участии в несанкционированном митинге - так суд интерпретировал собрание крымских татар возле одного из домов в Бахчисарае, где проходил обыск.

В 2019 году Мустафаева, который освещал судебные процессы над крымчанами в Южном окружном военном суде роSSийского Ростова-на-Дону, задерживали полицейские при въезде в Крым.

Кроме него обыски проводятся в домах историков Шукри (автор двухтомного издания "Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар", ранее долгое время работал научным сотрудником архива Бахчисарайского историко-культурного заповедника Ханский дворец, - ред.) и 34-летнего Сейтумера Сейтумеровых - отца и сына, а также в домах братьев Амета и Айдера Сулеймановых, Рустема Сейтмеметова и ведущего крымскотатарского телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который в данный момент находится в Киеве.

Напомним, после аннексии Крыма Россией крымские мусульмане подвергаются преследованиям со стороны роSSийских властей по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. Организация в РФ запрещена и признана террористической, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран.

По делу Хизб ут-Тахрир в заключении находится более 60 крымских мусульман. Почти все они признаны роSSийским правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными.

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