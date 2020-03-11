За сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, 9 ранены
За сутки число обстрелов на Донбассе возросло до 17.
10 марта вооруженные формирования РоSSийской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулемете и стрелковое оружие. Также замечена работа снайперской пары.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
Восемь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды рядом с населенным пунктом Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Павлополь - снайперский огонь; неподалеку Широкино - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.
Также девять обстрелов противник совершил в районе ответственности группировки "Север": дважды вблизи Орехово - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также велся обстрел со станковой противотанкового гранатомета; недалеко от населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также зафиксировано обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; рядом с Луганским - из минометов калибра 82 мм - 9 мин, а также противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Мироновского - с 120-мм миномета - 2 мины; рядом Новолуганское и Железного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Новгородского - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", - отметили в штабе.
Вчера, 10 марта, роSSийские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семеро военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.
Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий погиб и еще один получил боевое травмирования.
С начала текущих суток роSSийские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Напомним, по состоянию на 18:00 10 марта на Донбассе погибли двое военнослужащих, девятеро получили ранения и травмы. Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.